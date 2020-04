Forlimpopoli, definiti i criteri: pronti i moduli per chiedere i buoni alimentari

Sono on-line sul sito dell'amministrazione comunale di Forlimpopoli i moduli per presentare le domande di distribuzione dei contributi - ovvero dei buoni alimentari - alle famiglie che si sono venute a trovare in difficoltà anche rispetto ai beni primari a causa del covid-19. Giovedì il Comune ha infatti definito i criteri per l'assegnazione dei 65mila euro (e altri 6mila verranno spesi per interventi diretti o ulteriori necessità in una seconda fase) messi a disposizione della città dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.

"Il nostro obiettivo - anticipa il sindaco Milena Garavini - è stato quello di mettere a disposizione dei cittadini bisognosi questi buoni, guardando in particolar modo - come raccomandato a livello nazionale - a quelle famiglie che non sono già assegnatarie di altre forme di aiuti e sostegni pubblici". I moduli dovranno essere spediti via mail all'indirizzo dei servizi sociali del comune di Forlimpopoli: buonicovid19@comune.forlimpopoli.fc.it.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I beneficiari potranno spendere i buoni loro assegnati - del valore minimo di 120 euro per chi vive da solo fino ad un massimo di 400 euro per i nuclei familiari più numerosi - in tutti i negozi cittadini che hanno aderito all'iniziativa e il cui elenco completo verrà pubblicato a breve sul sito del Comune di Forlimpopoli.