Forlimpopoli, due aziende donano cinque dispenser per l'igienizzazione delle mani

La "Crd lamiere" di Forlimpopoli, specializzata nel taglio, piegatura e verniciatura di lamiere, e l'attrezzaturificio "At.Ed.2" di Forlì hanno donato all'amministrazione comunale di Forlimpopoli cinque dispenser di loro ideazione per la sanificazione delle mani e la distribuzione di guanti, che sono stati immediatamente posizionati nei diversi uffici comunali aperti al pubblico. Sono stati gli stessi titolari della "Crd lamiere", Cristian Ciani, e della da "At.Ed. 2", Davide Bellini, a consegnarli al sindaco Milena Garavini.

Il primo cittadino li ha ringraziati "sia per la generosità nei confronti della pubblica amministrazione sia per la particolare attenzione dimostrata per la salute dei dipendenti dell'amministrazione e dei cittadini tutti che agli uffici comunali si rivolgono quotidianamente. In questa fase di ripartenza delle attività, poter disporre di strumenti che ricordano la necessità e consentono quindi di osservare ancora le principali norme di tutela della salute propria ed altrui è di estrema importanza".