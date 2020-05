Forlimpopoli e Villeneuve-Loubet: un gemellaggio che festeggia vent’anni

Si è festeggiato mercoledì il ventesimo anniversario del gemellaggio tra Forlimpopoli e Villeneuve-Loubet, un progetto di collaborazione nato per l'appunto nel 2000 in nome di Pellegrino Artusi e del grande cuoco francese Georges Auguste Escoffier (Villeneuve-Loubet, 1846 - Monte Carlo, 1935). Per l’occasione i sindaci attuali e i loro predecessori si sono incontrati telematicamente alle 18 per darsi appuntamento in un prossimo futuro per celebrare, appena sarà possibile, l’evento di persona.

Il sindaco di Forlimpopoli, Milena Garavini, i suoi predecessori, e la Giunta tutta hanno cantato per i colleghi l'inno nazionale francese, mentre i un gruppo di bambini della città ha registrato dei divertenti video in cui realizzano una delle ricette simbolo di Escoffier: la pesca melba. Nè poteva mancare l'omaggio di Casa Artusi e dell'associazione delle Mariette, con la realizzazione di una grande torta con i colori della bandiera francese, mentre fuori dalla sala del Consiglio, dai camminamenti della Rocca sventolavano due gigantesche bandiere dell'Italia e della Francia che arrivavano fino a terra. Si è rinnovato così il patto di amicizia tra le due città, che negli ultimi anni è stato occasione di importanti scambi in campo culturale, sportivo, e sociale fra le due comunità che hanno maturato un sentimento sempre più forte di sincera vicinanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Anche per questo - spiega Garavini - non abbiamo voluto assolutamente mancare di incontarci nel giorno in cui ricorre il ventesimo anniversario della firma del gemelleaggio, anche se le norme del coronavirus ci tengono materialmente lontano. Il rapporto con Villeneuve-Loubet ci offre anche in questa condizione l’occasione di un dialogo intenso e sempre costruttivo con una realtà simile alla nostra e ci fa sentire protagonisti della scena culturale e identitaria europea. Non vediamo davvero l'ora di poter incontrare di nuovo di persona i nostri amici francesi, e siamo certi che questo potrà accadere già nel corso di quest'anno in occasione delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Artusi".