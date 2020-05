Forlimpopoli, festa della Repubblica in Piazza Garibaldi con diretta Facebook

Martedì alle 9 del mattino in Piazza Garibaldi a Forlimpopoli, si terrà una breve celebrazione in forma ristretta del 74esimo anniversario della Repubblica Italiana con il saluto del sindaco Milena Garavini e Aride Poletti, presidente Ami sez. "Corrado Matteucci" di Forlimpopoli, e l’intermezzo musicale della violinista Mina Riviello. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su "Facebook.com/ComunediForlimpopoli".



