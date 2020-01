Forlimpopoli, il sindaco ringrazia l'Arma: "Rapidità e puntualità"

Il sindaco di Forlimpopoli, Milena Garavini, ringrazia a nome della città in particolare il comandante della compagnia dei Carabinieri di Meldola Rossella Capuano, il comandante della Stazione dei carabinieri di Forlimpopoli Roberto Moretti e tutti i loro collaboratori "per la rapidità e puntualità con cui hanno assicurato alla legge la persona che ha rapinato solo due giorni fa la farmacia "Tognoli". La loro esperienza e dedizione al lavoro sono fonte e ragione di serenità per tutti i forlimpopolesi".

"Un grazie anche alle altre forze dell'ordine che stanno collaborando per migliorare l'attenzione e la sicurezza nel territorio comunale, con il prezioso coordinamento della Prefettura che ha convocato un apposito incontro del Comitato per l'ordine e la sicurezza proprio la settimana scorsa", prosegue. Nell'occasione il sindaco desidera estendere il proprio ringraziamento anche a tutti i cittadini "che hanno collaborato con i Carabinieri mettendo a disposizione i filmati delle proprie telecamere private di sorveglianza, dimostrando che Forlimpopoli è una città che continua a segnalarsi anche per lo spirito di comunità e la disponibilità a collaborare sempre con le istituzioni".

"Questo capitale sociale è uno dei beni più rilevanti della città. Il Sindaco rassicura nel contempo sull'installazione di un adeguato sistema di video-sorveglianza pubblico, che è già stato previsto nei piano dei lavori pubblici approvato con il bilancio per l'anno appena iniziato", conclude il primo cittadino.