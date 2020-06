Forlimpopoli, l’amministrazione sostiene economicamente i centri estivi

Per aiutare i promotori dei centri estivi che vengono necessariamente chiamati ad affrontare spese maggiori (maggior personale, dispositivi di protezione e sicurezza) e per abbattere anche le rette di frequenza a carico delle famiglie, l'Amministrazione Comunale di Forlimpopoli ha deciso di erogare un contributo forfettario a parziale copertura delle spese per le pulizie e sanificazioni pari a 30 euro settimanale per ogni gruppo di bambini per un massimo di 420 euro settimanali erogabile a ogni soggetto promotore nei limiti del fondo comunale (pari complessivamente a 10.000 euro).



Per accedere al contributo, i promotori di centri estivi nel territorio comunale sono invitati a scaricare i documenti pubblicati nel sito del Comune di Forlimpopoli e inoltrare la dichiarazione sostitutiva entro e non oltre il 30 giugno 2020. Le eventuali domande presentate successivamente verranno prese in considerazione unicamente nel caso residuino delle somme disponibili.



Tutte le informazioni al link:

http://www.comune. forlimpopoli.fc.it/servizi/ notizie/notizie_fase02.aspx? ID=6961

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.