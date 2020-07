Forlimpopoli, l'associazione per la Salvaguardia e Tutela del Territorio dona una stampante alla Croce Rossa

L'Associazione per la Salvaguardia e Tutela del Territorio di Forlimpopoli ha donato alla Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro una stampante come contributo e segno di riconoscimento del lavoro e dell'intenso impegno sostenuto nell'ambito dell'emergenza covid-19. Alla consegna del dispositivo multifunzione era presente il presidente del Comitato Locale della Cri, Debora Luongo, il consigliere Roberto Rocchi e il presidente dell'associazione per la Salvaguardia e Tutele del Territorio di Forlimpopoli, Gianfranco Montaletti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.