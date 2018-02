Forlimpopoli, la Protezione Civile 'inaugura' il nuovo pulmino

Domenica alle ore 10.30 in piazza Garibaldi a Forlimpopoli, la Protezione Civile avrà il piacere di inaugurare l'ultimo acquisto dell'associazione: un pulmino trasporta persone attrezzato per poter diventare una base logistica ed operativa in caso di emergenze. "Invitiamo la cittadinanza a partecipare alla piccola cerimonia, con benedizione del mezzo, ringraziamenti ai volontari e alla loro grande partecipazione ed agli sponsor che credono nel lavoro dell'associazione.. Alla termine sarà offerto un piccolo rinfresco ai partecipanti" si legge in una nota della Protezione Civile