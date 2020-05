Forlimpopoli, nasce una rotonda sulla via Emilia: "Ripartiamo dopo la sosta forzata"

Sono partiti i lavori di realizzazione della nuova rotatoria in sostituzione del semaforo all'incrocio fra la via Circonvallazione, la via Emilia per Forlì, via Crocette e Sobborgo Baldini. I lavori hanno avuto l’avvio con la rimozione delle isole spartitraffico e con lo spegnimento e rimozione del semaforo. "Prosegue il nostro impegno - dichiara Milena Garavini - per ripartire dopo la sosta forzata con una mobilità leggera. All’intervento partito giovedì, si aggiungerà la creazione di una pista ciclabile sulla via Emilia per Cesena per il collegamento con la pista ciclabile del Comune di Bertinoro, e la realizzazione del polo di interscambio treno-bici vicino alla stazione ferroviaria. Forlimpopoli riparte e lo fa con consapevolezza ambientale".

Nella foto da sinistra Andrea Maestri (responsabile lavori pubblici), Milena Garavini (sindaca di Forlimpopoli), Adriano Bonetti (assessore ai lavori pubblici e viabilità).