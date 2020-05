Forlimpopoli non dimentica la festa dei fiori: una grande scritta in centro e un concorso

Tra le manifestazioni cui Forlimpopoli ha dovuto rinunciare quest'anno a causa del coronavirus c'è anche la sedicesima edizione di Fiorimpopoli, la mostra mercato che trasforma il Centro Storico della città artusiana in un unico grande giardino. A conferma dell'attaccamento della città a questa manifestazione, e visto anche il suo valore simbolico di festa della bellezza che torna a trionfare dopo i rigori dell'inverno, l’Amministrazione Comunale e i volontari che tutti gli anni la organizzano hanno deciso di mantenerla viva attraverso due iniziative.

La prima riguarda la realizzazione di una grande scritta, disponendo centinaia di fiori, in piazza Garibaldi in occasione della festa del patrono di Forlimpopoli, San Rufillo sabato e domenica. La seconda è rappresentata da un bando di un concorso dedicato ai fiori, cui si può partecipare da casa, approfittando anche del fatto che vivai e fioristi sono aperti con le consuete misure di sicurezza (oltre a fare consegne a domicilio). Il concorso prevederà 4 categorie e premi: il "balcone fiorito" più bello, il "giardino fiorito" più bello, il "disegno più bello" dedicato a “Il mio Giardino Ideale” (riservato ai bambini dai 6 ai 12 anni) e la "ricetta dei fiori" più gustosa

Il concorso è aperto a tutti i cittadini di Forlimpopoli, con partecipazione gratuita previo invio del modulo di domanda scaricabile dal sito del Comune di Forlimpopoli (insieme al disciplinare con tutte le specifiche). Le iscrizioni saranno aperte dal 18 maggio al 5 luglio. I vincitori - selezionati da una commissione di esperti - saranno proclamati e premiati in piazza Garibaldi il 4 agosto in occasione delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi.