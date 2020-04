Forlimpopoli, note dalla Rocca: un augurio in musica per tutti cittadini

In queste settimane molti musicisti in tutta l'Italia hanno regalato le proprie interpretazioni dai balconi di casa come segno di resistenza e della volontà di fare comunità a dispetto della lontananza fisica cui costringe il covid-19. Per questo l'amministrazione comunale di Forlimpopoli ha subito fatto propria l'idea di Elena Canarecci, docente di flauto traverso della città artusiana, di tenere un breve concerto beneaugurante dagli spalti della rocca ordelaffa nella mattinata di sabato, a partire dalle 11,30 come augurio di buone festività pasquali per tutta la cittadinanza. Le note di Vivaldi, Bach e Mozart saranno diffuse in tutto il Centro dagli altoparlanti della Rocca e riprese per essere poi caricate sui social dell'Amministrazione comunale. La musica non si ferma, e con lei la speranza e il desiderio di tutti i forlimpolesi di ritrovarsi presto anche di persona per le vie della città.

