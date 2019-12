Forlimpopoli, prosegue il secondo week end di iniziative natalizie

Dalle 9,30 alle 19 piazza Garibaldi ospiterà infatti sia i mercatini del Natale in Rocca sia quelli gestiti dalle scuole primarie e secondarie della città, ma già dalle 10 sarà possibile seguire al teatro Verdi la presentazione della XXX edizione della rivista di cultura locale "Forlimpopoli. Documenti e Studi". Dalle 12 aprirà in piazza lo stand gastronomico di E’ Goz in attesa dell'arrivo di Babbo Natale a cura del Club Ferrari che sarà salutato anche dallo spettacolo degli sbandieratori della Pro loco. Intanto, dalle 14.30 al vicino centro visite partecipato dello Spinadello ci sarà un laboratorio per bambini per la realizzazione di ghirlande di Natale con la necessaria premessa di una passeggiata nel bosco. A seguire alle 17 in Sala Aramini in centro storico ci sarà il concerto "Libero Arbitrio. Note erranti dal meridione d’Italia verso l’Irlanda" con Massimo Giuntini e Silvio Trotta a cura della Scuola di Musica Popolare. Infine alle 20.45 la basilica di San Rufillo ospiterà il tradizionale Concerto di Avvento a favore dell'AVSI.