Forlimpopoli, rami e scarsa illuminazione: al via gli interventi di potatura

Il Comune di Forlimpopoli ha dato il via agli interventi di manutenzione da eseguire al proprio patrimonio arboreo. Sono iniziati gli interventi di potatura, a partire dai tigli di via Ho Chi Min, proseguiranno con gli ippocastani di via Duca d'Aosta, per risolvere in particolare problemi di interferenza dei rami sia con i lampioni della pubblica illuminazione sia con i fabbricati che si affacciano su dette strade. Sono previsti anche interventi di potatura di pioppi presenti in varie aree del territorio ad esempio al palazzetto dello sport, alberi che invecchiando stanno presentando alcune criticità. Tra i vari interventi si è inoltre data priorità alla messa in sicurezza di piante censite e classificate come "instabili" che per alcune di esse saranno necessari anche interventi di abbattimento (già autorizzati dagli organi competenti); essi verranno compensati con la piantumazione in loco di altri alberi.