Nuova luce per Forlimpopoli, tecnologia a led: si eliminano le vecchie lampade

Al via i lavori di efficientamento dell'illuminiazione pubblica a Forlimpopoli. Si tratta, illustra l'assessore Gian Matteo Peperoni, "di un primo lotto che interessa 753 punti luce. Il totale dei punti luce di Forlimpopoli è di circa 2800, ma di questi molti sono già adeguati alle normative attuali e ai nuovi standard di efficienza, sopratutto quelli delle ultime lottizzazioni". I lavori prevedono la sostituzione vecchie lampade con nuove lampade a led, la sostituzione di vecchi quadri e dove necessario la sostituzione della tipologia di lampada e anche del palo. I nuovi apparecchi illuminanti saranno dotati di centralina elettronica per la segnalazione guasti e controllo obsolescenza.

Peperoni chiarisce inoltre che "verranno eliminati i vecchi circuiti "tutta notte e mezza notte". Saranno sostituiti con regolatori di flusso luminoso in modo che i lampioni restino accesi tutta la notte ma con diversa intensità". Nell'intervento sono coinvolte 69 strade di Forlimpopoli, Selbagnone, Sant’Andrea, San Leonardo e San Pietro ai Prati. La spesa complessiva é di 400mila euro, tutti a carico di Hera Luce che recupererá la cifra dai risparmi ottenuti in bolletta e in manutenzione". I lavori sono stati approvati in giunta due settimane fa e partiranno nei prossimi giorni.