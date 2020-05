Forlimpopoli, torna il mercato settimanale: ma solo prodotti alimentari

Torna giovedì il mercato settimanale del giovedì a Forlimpopoli e sarà esclusivamente dedicato alla vendita di prodotti alimentari, in strutture coperte, all'interno di spazi recintati e con accesso regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza di sicurezza. Il mercato settimanale del giovedì, che era stato sospeso lo scorso 21 marzo a seguito dell'emergenza Covid-19, viene ora riaperto al settore alimentare in Piazza Garibaldi, e per il mercatino dei produttori e artigiani biologici verrà utilizzata temporaneamente Piazza Fratti.

"Abbiamo ritenuto di riaprire il mercato settimanale - dichiara il sindaco Milena Garavini - per cercare di dare una risposta alle esigenze dei cittadini, in particolare delle persone che abitano in centro e nei dintorni, e anche a quelle degli ambulanti, che possono così ricominciare la loro attività. Va sottolineato che il mercato è stato riorganizzato tenendo conto di tutte le norme di sicurezza: con personale che garantirà che non vi siano assembramenti e l'obbligo dell'uso dei dispositivi come guanti e mascherine che ormai tutti conosciamo".