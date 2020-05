Forlimpopoli, torna lo shopping tra le bancarelle: riapre il mercato ambulante

Forlimpopoli è pronta ad ospitare nuovamente il mercato, in tutte le sue articolazioni e con tutti suoi prodotti, anche non alimentari, già da questo giovedì. Al fine di assicurare la necessaria sicurezza per operatori e clienti, ovvero il corretto distanziamento interpersonale, il mercato si terrà - in via provvisoria, ovvero finchè le norme imporranno gli attuali standard di sicurezza - in via Roma e l'adiacente piazzetta del Bersagliere.

Foto di repertorio