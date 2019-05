Forlimpopoli, una raccolta alimentare per le famiglie bisognose

Sabato è in programma al centro commerciale "Le Fornaci" di Forlimpopoli una raccolta alimentare organizzata dalla Croce Rossa di Forlimpopoli e Bertinoro. Lo scopo è aiutare e sostenere le famiglie indigenti del territorio. "Attività delicata e in rete con gli uffici comunali che in sinergia verificano i richiedenti sostegno", spiega Emanuele Pignatiello, presidente della CRI Forlimpopoli-Bertinoro.