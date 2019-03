Falso agente commercio "sfila" diecimila euro ad un forlivese: denunciato

Forlivese truffato da un falso agente di commercio, residente in provincia di Udine. Il malvivente, già noto alle forze dell'ordine per truffa, appropriazione indebita e insolvenza fraudolenta, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Gorizia per "truffa aggravata" nei confronti di un triestino conosciuto in un torneo di poker in un casinò di Nova Gorica, in Slovenia. Il presunto truffatore aveva riferito alla vittima di occuparsi della compravendita e dell'import/export di vetture nuove e usate con l'Estremo Oriente, promettendo rendite da capogiro se avesse potuto disporre di somme rilevanti da investire in negoziazioni con alcuni concessionari di Hong Kong.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle è riuscito ad ottenere 470mila euro in contanti, pari ai risparmi di una vita, rassicurando ripetutamente il suo interlocutore sul buon andamento e sulla redditività dell'iniziativa commerciale, in realtà mai intrapresa. A scoprire l'attività illecita sono stati i finanzieri, dopo aver acquisito numerose testimonianze, analizzato i conti correnti e perquisito il domicilio dell'indagato. Il malvivente sarebbe riuscito a truffare altre quattro persone dopo averle conosciute in modo analogo. Il forlivese avrebbe perso circa 10mila euro.