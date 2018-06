Feste nei quartieri e sicurezza: formati 24 operatori volontari antincendio

L'assessorato alla Partecipazione del Comune di Forlì, nell'ottica della massima collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio, ha proposto ai Comitati di Quartiere una opportunità di formazione per il rilascio dell'attestato antincendio-rischio elevato, requisito necessario nello svolgimento delle manifestazioni pubbliche e delle feste di Quartiere in seguito all'emanazione della "Circolare Gabrielli". Il Comune ha sostenuto tutte le spese per l'organizzazione del corso tenutosi dal personale del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì. Hanno partecipato con successo alle lezioni ventiquattro persone tra componenti dei Comitati di Quartiere e personale volontario impegnato nelle iniziative pubbliche organizzate dai Quartieri. Il corso ha previsto un impegno complessivo di 12 ore di formazione teorica e 4 ore di prova pratica, oltre alla verifica finale di apprendimento per il rilascio dell'attestato.