Formazione, benessere psicofisico dei docenti: a Forlì un programma per rigenerare la scuola

Rigenerare la scuola, prendersi cura del benessere degli insegnanti, fornire ai docenti strumenti nuovi, pratici, dai risultati misurabili per la gestione delle classi e per risvegliare negli studenti la motivazione ad imparare. E’ lo scopo del programma Creative Genesis-Longevity Energetic Kids “adottato” in queste settimane da alcune scuole-capofila di Forlì con il patrocinio dall’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune, prima città dell'Emilia-Romagna a far partire, alla primaria Saffi, un corso di questa nuova formazione specifica per gli insegnanti, seguendo la scia del Veneto dove questa metodologia didattica innovativa è già applicata nelle scuole da quasi un decennio da decine di docenti, con ottimi risultati e interesse crescente grazie all’effetto-passaparola.

L’accoglienza delle insegnanti è stata molto positiva. Si tratta di un progetto dalla forte cifra innovativa, riconosciuto dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna, che il Comune e gruppi di docenti di Forlì e del territorio, ciascuno per la propria parte di competenza, stanno portando avanti su più piani: formativi, didattici, di monitoraggio e studio. Un’esperienza apripista a tutti gli effetti che coglie l'urgenza di dare risposte alle necessità di welfare per gli insegnanti e al tempo stesso di dotare gli organici di nuove risorse e strategie mirate a un autentico “star bene” a scuola.

"Il personale che opera nei contesti educativi e scolastici svolge una funzione fondamentale per la formazione delle nuove generazioni - afferma l'assessore alle Politiche educative Paola Casara – e pertanto l'attenzione a garantire agli insegnanti e agli educatori condizioni lavorative positive e favorevoli, anche di benessere psicofisico, rappresenta un'azione concreta a sostegno della qualità del sistema formativo”.

Perno del progetto è il primo corso di formazione per insegnanti delle scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado che è in via di realizzazione alla scuola primaria Aurelio Saffi dell’Istituto comprensivo numero 6 “Silvio Zavatti” retto dalla dirigente Catia Palli. Il percorso terminerà in primavera. Per i prossimi mesi sono stati richiesti e sono in cantiere nuovi corsi di formazione con il coinvolgimento di altri docenti e istituti scolastici emiliano-romagnoli. Completata la fase della formazione il progetto prevede una fase di osservazione e studio delle ricadute.

Il metodo

Cos'è di preciso Creative Genesis®? E’ un metodo basato su un sistema originale e unico di esercizi (Longevity Energetic Kids®) e forme energetiche per il benessere psico-fisico degli insegnanti, degli studenti e per la gestione delle classi (ma non solo), studiato appositamente per gli spazi e i tempi della scuola italiana. Un programma che rivaluta l'autonomia e il ruolo degli insegnanti, che previene e contrasta lo stress legato alla professione, che aiuta ad armonizzare e gestire al meglio contesti relazionali complessi anche tra colleghi, che li aiuta nell'affrontare con successo eventuali dinamiche conflittuali e le situazioni di dispersione in classe, nel rafforzare la motivazione ad imparare di bambini e ragazzi, favorendo l'espressione delle loro potenzialità creative.

Questo sistema è utilizzato anche per potenziare altri programmi scolastici e attività didattiche. Creative Genesis®, frutto di una vita di lavoro e di studi del fondatore Howard Y. Lee, americano di origine cinese e legatissimo al nostro Paese, è un programma made in Italy, nato e cresciuto nelle aule e nelle palestre delle scuole italiane, nell'arco degli ultimi dieci anni, con l'apporto fondamentale delle esperienze e delle buone pratiche di decine di insegnanti con il coinvolgimento di ormai oltre 10 mila studenti. Dai monitoraggi e dalle rilevazioni delle ricadute fatte dai docenti emerge, tra le altre cose, un tangibile miglioramento del clima di classe, della capacità propositiva e creativa degli alunni, della qualità della relazione emotiva e della collaborazione tra insegnanti e alunni come anche tra gli alunni stessi, del recupero dell'attenzione e della concentrazione a scuola (ma anche nello studio a casa in percentuali interessanti di studenti) con positivi effetti perfino sul rendimento e sul profitto.