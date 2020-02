La pet therapy si fa con il cuore, ma non si improvvisa: un corso formativo con esperti del settore

Per fare Interventi Assistiti con gli Animali non ci si improvvisa, non è sufficiente mettere in relazione gli utenti e gli animali. Dal 25 marzo 2015 il settore, compresa la formazione, e' regolamentata dalle linee guida nazionali