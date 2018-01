Forniture alle scuole: il Comune fissa il budget, ecco come sarà ripartito

Ammonta a 40mila euro il budget messo a disposizione dall'amministrazione comunale per garantire alle scuole dell'infanzia statali, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo grado e al Cpia (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) l'approvvigionamento diretto del materiale di uso corrente per l'anno scolastico 2018/2019. La somma sarà ripartita fra le varie istituzioni scolastiche secondo modalità che tengono conto di diversi parametri come il numero degli alunni, il numero di plessi e, per quanto riguarda il materiale per pulizie, i metri quadrati di superficie degli edifici. Dodicimila euro saranno destinati per le scuole materne, 18mila per le scuole elementari e 10mila per le medie.