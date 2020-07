Forte acquazzone in città: qualche allagamento nella zona di Vecchiazzano

L'attesa ondata di maltempo, annunciata attraverso un'allerta "gialla" di Protezione Civile, ha bagnato venerdì mattina anche il Forlivese. Un sistema temporalesco ha attraversato poco dopo le 8 la città e buona parte della pianura pede-montana e fascia collinare. In pochi minuti le nuvole hanno riversato in città tra i 17 ed i 20 millimetri di pioggia, generando nella fase più intensa anche qualche allagamento. I Vigili del Fuoco di Forlì sono dovuti intervenire a Vecchiazzano in via Tomba. Altri si sono assorbiti autonomamente con l'attenuarsi delle precipitazioni. In altre aree sono caduti fino a 30 millimetri di pioggia. Risparmiato dai fenomeni l'entroterra. Il fronte è scivolato rapidamente verso sud.

Non ci saranno ripercussioni sul fine settimana, che si prevede stabile e soleggiato. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con la colonnina di mercurio che solo dalla giornata di domenica oscillerà intorno ai 30°C. La ventilazione sabato è attesa dai quadranti nord-orientali, con rinforzi sulla costa, mentre domenica sono attesi deboli di direzione variabile, tendenti a ruotare da sud.

"La graduale rimonta di un campo di alta pressione favorirà, fino alla giornata di martedì, condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temporanei annuvolamenti soprattutto nelle ore pomeridiane sui rilievi appenninici - informa l'Arpae -. La sua flessione favorirà, a partire da mercoledì, un peggioramento delle condizioni, con probabili precipitazioni sparse a carattere di rovescio. Temperature in graduale e lento aumento".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto di repertorio)