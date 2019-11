Grande platano crolla su viale Spazzoli per il forte vento: grosso rischio e tanta paura

Disagi in viale Spazzoli, lunedì mattina per il crollo di un grosso albero. La zona, come il resto della città, è stata sferzata da un forte vento, che proprio intorno alle 13, cioè l'ora dell'improvviso crollo, ha avuto il suo picco, con folate fino a 60,5 km all'ora (registrate dall'anemometro dalla centralina urbana dell'Arpae). Il platano, alto oltre 10 metri, è stato abbattuto dal Garbino cadendo in strada, all'altezza del civico 107 (in corrispondenza del muro posteriore dell'area sportiva dello stadio). Tanto spavento e un pericolo sfiorato, tenuto conto del traffico intenso di viale Spazzoli a quell'ora. L'albero per fortuna non è abbattuto al suolo, ma è stato trattenuto dai rami di un altro albero sul lato opposto della strada e dal muro di cinta dell'area sportiva.

Non risultano danni a persone e a veicoli,alcuni dei quali parcheggiati proprio nei pressi del tronco caduto. I vigili del fuoco sono intervenuti con 3 mezzi e 9 unità di personale. Viale Spazzoli è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia, dalla Polizia Locale, per circa due ore. La riapertura è avvenuta intorno alle 15.15 di lunedì, quando il tronco è stato tagliato e rimosso. Non risultano altri crolli di alberi. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in altri punti per piccole ramaglie cadute su strade e marciapiedi. E martedì è previsto l'arrivo di una nuova ondata di maltempo: la Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla" per temporali e vento, con effetti più intensi sull'entroterra.