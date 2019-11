Forti piogge, in 24 ore la diga di Ridracoli è salita di oltre quattro metri

Oltre quattro metri. Continua a crescere la diga di Ridracoli. Le importanti precipitazioni della perturbazione transitata tra sabato e domenica hanno consentito al gigante romagnolo di raggiungere un volume di 19,43 milioni di metri cubi, pari ad oltre il 58% sul totale dell'invaso. Sono 71,4, di solo 38 dalla mezzanotte, i millimetri di pioggia caduti a Ridracoli nell'ultima ondata di maltempo. Ma il prezioso serbatoio si nutre anche di tutta l'acqua caduta nel crinale (tra gli 80 ed i 100 millimetri), dove inizialmente è anche nevicato forte. Questa prima parte di novembre particolarmente piovosa ha allontanato gli incubi degli ultimi autunni particolarmente siccitosi.

Lo scorso anno ad esempio l'invaso poteva contare su un volume di "oro blu" di circa 10 milioni, mentre quest'anno sono ben 9 in più. Nella passata stagione solo a febbraio si raggiungere i 19 milioni, mentre la tracimazione arrivò dopo un aprile e maggio particolarmente piovosi. La progressione dell'invaso continuerà anche nei prossimi giorni in quanto le previsioni meteo non escludono altre precipitazioni, anche se non abbondanti come quelle delle ultime 72 ore. Tra lunedì e martedì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede circa 22 millimetri di pioggia sui rilievi.