Fortunale del 10 agosto 2017: fino al 23 ottobre si possono chiedere i contributi

C'è tempo fino al 23 ottobre per presentare la domanda di contributo economico relativa ai danni causati dalle avversità atmosferiche del 10 agosto e 14 dicembre 2017. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti privati che hanno subito danni, già segnalati con le schede B "Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato".

Nel Comune di Forlì sono state presentate 55 Schede B per il fortunale del 10 agosto 2017 e 21 Schede B per i danni causati dalle raffiche di vento del 14 dicembre 2017. I titolari delle 76 schede B presentate hanno ora diritto ad accedere alla fase successiva. La documentazione necessaria per presentare la domanda (modulo domanda e relativi allegati) è scaricabile sul sito internet del Comune di Forlì oppure disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazzetta della Misura n.5.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il giorno 23 ottobrein formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Forlì nei relativi orari di apertura oppure in formato digitale inviandole con posta certificata all’indirizzo mail: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it . Per informazioni, esclusivamente negli orari d’ufficio: Comune di Forlì, Servizio Ambiente e Protezione Civile, via delle Torri n.13, 2° piano, 0543.712733 e 0543.712334.