Forum dell'Innovazione Digitale, le esperienze degli imprenditori che hanno innovato con successo

Stampanti 3D, droni, blockchain, digital business. Il mondo aziendale è sottoposto continuamente alla scelta di nuovi strumenti innovativi e digitali che possono supportare i propri modelli di business, creare di nuovi o perfino farne ripartire altri. Il Forum dell'Innovazione Digitale, organizzato dalla web agency Jump Group, è la prima conferenza romagnola che si pone come obiettivo quello di affrontare questi temi offrendo alla cittadinanza esempi concreti di chi ha scommesso sull'evoluzione dei processi produttivi della propria azienda puntando sull'innovazione e la digitalizzazione. L'appuntamento, quindi, è per sabato a partire dalle 9.30 alla Fiera di Forlì. "Avremo 15 relatori che si alterneranno sul palco - dice Francesco Ciani, Ceo in Jump Group - : manager, imprenditori, esperti in comunicazione, sia di aziende locali come Molino Spadoni o di associazione di categoria come Confartigianato, ma anche di aziende internazionali come Microsoft e Ibm. Il focus verso il quale questo evento si rivolge è sicuramente il tessuto imprenditoriale locale, per fare in modo che lo scambio di esperienze possa fruttare nuovi modelli di business che portino al miglioramento delle condizioni aziendali. E' innegabile al giorno d'oggi che determinate tecnologie ci diano la possibilità di aumentare le nostre possibilità. Cercheremo comunque di coinvolgere anche gli universitari, in quanto riteniamo che non sia mai troppo presto per iniziare ad avere un approccio imprenditoriale. Anche se, durante il Forum, lanceremo Jump Academy, una serie di workshop legati al mondo dell'innovazione digitale in questo caso decisamente mirati al mondo universitario".

Il programma del Forum prevede l'intervento dei 15 relatori che avranno circa 20 minuti ciascuno per esporre case study e modalità di approccio alle tecnologie di frontiera. "Dobbiamo accompagnare le imprese, quelle piccole e medie soprattutto che a Forlì rappresentano il 96%, nel processo di innovazione - dice Marco Valente, vice segretario di Confartigianato Forlì - e questa del Forum è un'occasione importante di approfondimento e di scambio". In modo più o meno cospicuo sono in molte le categorie che negli ultimi anni hanno dovuto apportare cambiamenti telematici anche per legge, come nel caso dei commercialisti: "Siamo stati interessati dalla rivoluzione digitale - spiega Aride Missiroli, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - per legge non possiamo più trasferire i documenti in modalità cartacea. All'inizio è stato un processo abbastanza subito ma poi ci siamo accorti dei vantaggi che tutto questo apportava alla professione". Anche il presidente dell'Unioncamere della Romagna ha sottolineato che "le piccole e medie imprese devono scegliere in quale modo digitalizzarsi e per guidarle in questo processo noi abbiamo creato il Pid, punto di innovazione digitale, per cui non potevamo prescindere dalla partecipazione al Forum dell'Innovazione Digitale".

Il Forum dell’Innovazione Digitale è a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria nel sito foruminnovazione.it. Chi non riuscirà ad essere presente potrà visionare l’intera giornata in diretta streaming sul sito di Nat Live, media partner del Forum che svolgerà le riprese, e nei canali social di Jump Group in cui verranno condivisi alcuni contenuti. L’evento gode del patrocinio del Comune di Forlì e della Camera di Commercio e ha come partner ufficiali la web agency Jump Group, che si occupa anche dell’organizzazione dell’evento stesso, l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì, Confartigianato di Forlì, la Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, Star Grafic, Wasp, Tipo Art e come media partner Nat Live.