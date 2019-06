Forza lo sportello di un'auto in sosta per dormirci dentro: sfilza di denunce per un 44enne

Forza lo sportello di un’auto in sosta, per dormirci dentro. E’ così che l’hanno trovato i carabinieri, con tanto di sportelli spalancati per stare più fresco, intervenuto in via Ridolfi a seguito di una segnalazione. I carabinieri della stazione del Ronco nel corso dei controlli notturni hanno così deferito in stato di libertà per ricettazione, falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull’identità, porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, inosservanza ad ordine di espulsione dal territorio nazionale, un artigiano marocchino 44enne domiciliato a Meldola, e già noto alle forze dell’ordine.

Alle 4 della notte tra venerdì e sabato, è giunta una telefonata al 112 di un cittadino che segnalava che, poco prima un’autovettura urtando contro il marciapiede aveva perso un pneumatico ed il conducente dopo aver provato ad aprire le altre auto in sosta, è riuscito a forzare lo sportello di un’autovettura e a sedersi all’interno. I militari hanno notato effettivamente l’uomo che dormiva all’interno di una autovettura con gli sportelli aperti. Durante il controllo è stato rinvenuto occultato nella sua giacca anche un cacciavite lungo più di 20 centimetri, e l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, ha fornito false generalità, tentando poi di fuggire dai militari che prontamente lo hanno bloccato.

Nel prosieguo del controllo è emerso altresì che era colpito da un decreto di espulsione dal territorio italiano emesso dalla questura di Forlì nell’aprile di quest’anno. Il veicolo è stato quindi riconsegnato al legittimo proprietario, mentre il marocchino condotto nella caserma di Corso Mazzini, è stato sottoposto a foto-segnalamento e rilievi dattiloscopici nonché accompagnato alla Questura di Forlì per gli adempimenti amministrativi riguardo l’espulsione dal territorio nazionale.