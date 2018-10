Forze armate, la sezione forlivese dell'Unsi celebra il ventennale

Martedì la sezione forlivese dell'Unsi celebra il ventennale. Alle 9.30, all'Abbazia di San Mercuriale, ci sarà la santa messa; seguirà nella sala Randi del Comune la prima edizione della festa dei sottufficiali inservizio ed in congedo dei comparti difesa e sicurezza. Alla presenza delle unità autorità e militari saranno premiati ventiquattro sottufficiali in servizio da personale in congedo. Un premio speciale verrà assegnato dall'Unsi al Corpo Infermiere Volontarie della C.R.I