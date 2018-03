Celebrato al Secondo Gruppo il 95esimo anniversario dell'Aeronautica Militare

Mercoledì, in occasione del 95esimo anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare, ha avuto luogo al Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli, la cerimonia solenne dell’alzabandiera con il personale militare e civile del comando. Ha partecipato una delegazione dell’associazione Arma Aeronautica e personale in pensione. Il comandante della base di via Solimbrini, tenente colonnello Luca Zorzan, ha dato lettura dei messaggi auguri delle massime autorità militari e civili, in cui è stata evidenziata "l’importanza del nuovo percorso che sta intraprendendo l’Aeronautica Militare sempre più vicina alle esigenze del cittadino e in aperta e funzionale collaborazione con le altre forze armate".

"Il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Forlì - ha detto Zorzan nel suo discorso - è in prima linea da sempre nel dare supporto logistico all’attività di volo e, con le nostre capacità di proiezione, anche alla cittadinanza del territorio grazie alla professionalità e alla passione del personale militare e civile. Oggi l’Aeronautica Militare festeggia i suoi 95 anni e da 80 anni il Secondo Gruppo è con immenso orgoglio al servizio della Forza Armata e della cittadinanza romagnola". Al termine della cerimonia, il comandante, ha proceduto a consegnare alcuni riconoscimenti e attestati di merito al personale che si è distinto nel corso dell’anno tra cui anche la prima donna militare del Secondo Gruppo .