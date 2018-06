"La Strè par Ziria", la camminata da Forlì a Cervia: emozione per l'alba vista dalle saline

Una temperatura frizzante per il periodo, con punte anche di circa 11°C, ha accompagnato nella nottata tra sabato e domenica "La Strè par Ziria", la camminata notturna da Forlì e Cervia. Con partenza al parco Ronco Lido, il gruppo, composto da 104 persone, si è incamminato con una media di circa 5 chilometri orari lungo le strade secondarie che dal forlivese portano fino alla riviera, a Cervia, passando per Forlimpopoli, il Bevano, Cannuzzo e Pisignano, fino al mare. Il gruppo è arrivato al Bagno Azzurro di Cervia, ammirando il sorgere del sole lungo dalle saline.

La "Strè par Ziria" ha preso il nome dal virtuosistico esperimento di traduzione/parodia, in dialetto romagnolo, della celeberrima Route 66 del quartetto vocale Elisa Sedioli and Vociferando band. Gli organizzatori l’hanno definita “camminata esperenziale notturna”; una proposta “slow”, per tutte le età, con la libertà di fermarsi lungo il percorso per godere della magia notturna con il chiarore delle lucciole, per stupirsi con le prime luci dell’alba, per respirare i profumi della campagna e lo iodio della salsedine.