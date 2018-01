Piazza Saffì dà il benvenuto al 2018: tanta musica, panettone e vin brulè

Dal palcoscenico allestito in Piazza Saffi il sindaco Davide Drei e l'assessore Sara Samorì hanno fatto gli auguri di buon 2018 a tutti i cittadini. Sono stati numerosi i forlivesi che hanno scelto di celebrare il nuovo anno in centro storico, pattinando sul ghiaccio o ballando al ritmo del dj spagnolo Jordi “Lord” Sassafras e dei “The Bluebeaters”, la storica backing band di Giuliano Palma che ha accompagnato l’artista per più di un decennio. A mezzanotte, dopo il tradizionale brindisi benaugurale, la band ha proseguito con la seconda parte del proprio concerto mentre al termine dello show si è esibito un nuovo dj set. Non è mancato l'appuntamento col panettone e il vin brulé grazie al gruppo Alpini.

CAPODANNO A FORLI': IL VIDEO