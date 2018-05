Colazione all'insegna dell'ironia col trio comico "Gli Autogol"

Colazione all'insegna dell'ironia sabato mattina in Piazza del Carmine da "Tinto Caffè". Ad animarla il trio comico "Gli Autogol", con Michele Negroni, Alessandro Iraci, e Alessandro Trolli a regalare sorrisi. Dopo essersi conosciuti sui banchi di scuola, hanno fondato nel 2006 un gruppo comico teatrale e nel 2008 sono approdati in radio a Radio Ticino Pavia, dove hanno iniziato a condurre una trasmissione comico sportiva, con imitazioni e parodie sul mondo del calcio. Tra i personaggi da loro proposti le parodie di mister Conte, Stramaccioni, Allegri, Federico Buffa, Guido Meda, Moratti, Chiellini, Buffon, Pardo, Guidolin, Piccinini, Balotelli, Mihajlovic e molti altri. Parallelamente alla loro attività in radio, sono sbarcati sul web creando il loro canale Youtube “Gli Autogol” e il secondo canale “Gli Autogol Extra”, che è divenuto presto molto popolare e ha permesso al trio di farsi conoscere ad un pubblico molto ampio. Contano un milione e 600 mila fan su Facebook e 700 mila iscritti al loro canale Youtube, oltre che 700mila follower su Instagram.

AMBASCIATORI DELLO SPORT: GLI AUTOGOL SI PRESENTANO A FORLITODAY