La luna diventa rossa: tutti con gli occhi all'insù per l'eclisse più lunga del secolo

Tutti con gli occhi all'insù venerdì sera per l'eclisse di luna più lunga del secolo. Un avvenimento astronomico irripetibile, al quale si può assistere una volta sola nella vita. 103 minuti di intense emozioni, durante i quali il satellite naturale è scomparso lentamente per poi riapparire come al solito. La prima fase di penombra è iniziata già alle 19.14, ma la luna è entrata nel cono d'ombra alle 20.21, per poi uscirne intorno alle 24.20. La vera e propria eclissi ha avuto nizio alle 21.30, con l'apice per le 22.20 e la fine alle 23.13.

E' stata una delle 5 eclissi previste nel 2018, ma sicuramente quella più lunga e suggestiva. Ma non è stata l'unica sorpresa della serata. A ridosso della Luna in eclisse dall’orizzonte si è levato Marte, che si è trovato a 57,5 milioni di chilometri dalla Terra, poco più della minima distanza possibile (56 milioni di chilometri). Nel corso della serata si sono potuti osservare, oltre a Marte ben altri tre pianeti ad occhio nudo: Venere, Giove, Saturno.

Sono stati numerosi gli eventi organizzati in tutto il Forlivese per ammirare la "Luna Rossa". Il Gruppo Astrofili Forlivesi, un'associazione di astronomia amatoriale del territorio di Forlì, si è data appuntamento in piazza Saffi per mettere a disposizione della cittadinanza le proprie strumentazioni per l'osservazione del fenomeno celeste. Per l'occasione sono state spente le luci dell'ovale per garantire una migliore osservazione.

Suggestiva l'iniziativa nel piazzale antistante la Chiesa di Ladino, dove l'eclisse è stata accompagnata dal concerto "Violini sotto le stelle" con il Trio Iftode. C'è chi ha scelto il castello di Rocca delle Caminate per seguire l'evoluzione del fenomeno grazie all'Osservatorio Astronomico Monte Maggiore di Predappio. A Casanova dell'Alpe c'è stata un'escursione sul crinale, tra la Vallata di Pietrapazza e la vallata di Ridracoli, fino alla siepe dell'Orso, per un totale di 6,5 chilometri.