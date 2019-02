L'onda di allegria del Carnevale travolge di colori e sorrisi il Ronco

In attesa del Carnevale dei Quartieri in Piazza Saffi, in programma il 3 marzo anche se resta ancora da definire in quale forma, i primi carri allegorici e gruppi mascherati hanno sfilato domenica pomeriggio per le vie del Ronco per la 52esima edizione del Carnevale dell'Aeroporto. Alla festa, animata dalla musica di dj Hydrogen, hanno partecipato tante famiglie: i bambini hanno dato libero sfogo alla fantasia, sfoggiando maschere senza dimenticare il tradizionale lancio di coriandoli e stelle filanti.

La manifestazione è stata arricchita dall'esposizione di Auto Tuning e spettacoli della Scuola di Ballo Pueblo Latino. Intanto prende forma il calendario delle manifestazioni organizzate dai vari quartieri della città: il 23 febbraio sarà il turno della zona Ovest, che vedrà impegnati i quartieri Cava, Villanova, Villagrappa, Quattro, San Varano e Romiti. Manifestazioni sono previste anche a San Martino in Strada, Vecchiazzano e Durazzanino.