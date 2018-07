Spari contro gli stranieri, il maltempo non ferma la fiaccolata in centro storico

Erano in centinaia i partecipanti alla fiaccolata organizzata in centro storico da 42 associazioni per dire "no" al razzismo. Alla manifestazione, appoggiata anche da Liberi e Uguali Forlì-Cesena, Sinistra Italiana - segreteria regionale, Pd Forlì, Potere al Popolo Forlì e Possibile Forlì Cesena, ha partecipato anche il sindaco Davide Drei. Il corteo, preceduto da un dibattito in Comune, è sceso in piazza dopo l'acquazzone che ha interessato Forlì per esprimere solidarietà alle due persone di nazionalità straniera ferite a colpi di armi ad aria compressa.

Per le associazioni ed i sindacati che hanno aderito alla manifestazione si è trattato di "due attacchi vigliacchi e razzisti, che vanno ad unirsi alle tante altre aggressioni che con sempre maggior frequenza accadono in tutta Italia. Sottovalutare quanto successo, minimizzare o girarsi dall'altra parte, equivale a sostenere moralmente e praticamente gli autori di questo gesto e a lasciare il campo libero ad un'escalation di violenza razzista. Nella nostra attività quotidiana di rappresentanza sociale delle persone più deboli in difficoltà abbiamo toccato con mano che la Città di Forlì ha un'anima antirazzista, che non è disposta ad accettare questi rigurgiti d'odio". Non vi sono stati problemi di ordine pubblico.