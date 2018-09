Un serpentone fluorescente illumina la notte forlivese: in 1800 alla Fluo Run

Quando c'è da fare festa Forlì si mette in moto. Erano davvero tanti sabato sera al via della FluoRun, la corsa-camminata non competitiva in un contesto ricco di gadget luminosi, colori, musica, allegria e festa inserita nell'ambito della terza edizione della "Forlì Fitness & Fun". Un lungo serpentone colorato di ben 1800 persone, tra giovani e tante famiglie, ha attraversato il centro storico con partenza dal Parco Urbano. La manifestazione più fluorescente d’Italia è partita intorno alle 21.30 dal Parco Urbano, con i partecipanti riscaldati dal "warm-up" con una lezione di Zumba Fitness.

Il corteo si è quindi snodato lungo le mura e il centro storico estense, per un percorso di circa 5 chilometri a ritmo libero. C'è chi ha corso, chi ha camminato, chi spingeva il passeggino, il tutto illuminando fluo il buio della notte forlivese. A dominare la festa sono state le maglie colorate e i gadget fluorescenti distribuiti prima della partenza. Occhiali, braccialetti e cerchietti hanno reso ancora più magica la notte di Forlì. Un nuovo evento sportivo, che ha animato in una maniera diversa dal solito una serata dalle temperature decisamente estive.