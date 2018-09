Un weekend a tutto "Fitness & Fun" al Parco Urbano. Il polmone verde della città si è trasformato in una palestra a cielo aperto con l'evento dedicato al benessere. All'inaugurazione della terza edizione dell'appuntamento sono intervenuti il sindaco Davide Drei e l'assessore allo Sport, Sara Samorì. "E' un anno speciale per Forlì perchè siamo Città Europea dello Sport - ha esordito Samorì -. E' un'occasione per mettere in luce le attività delle nostre attività sportive e mettere in evidenzia il grande lavoro di professionalità che svolgono i centri di fisioterapia e salute".

E' stato un palco principale per partecipare gratuitamente alle lezioni di fitness (zumba, totalbody, aerobica, step, spinning); un palco per partecipare gratuitamente alle attività olistiche (ginnastiche dolci, yoga, pilates e altro); una pedana per pattinaggio, danza, ginnastica, balli di gruppo e latini. Ampio spazio anche alle attività per bambini con laboratori creativi, villaggio parkour, avviamento all'equitazione, ed esibizioni.

Sono stati organizzati anche tornei di mamanet, beach volley, dimostrazioni di basket in carrozzina e un mini torneo di calcio a 5 con il coinvolgimento di squadre multietniche. E' stato pensato anche uno spazio salute in cui saranno proposti test medici (controllo della pressione, glicemia e altro) e uno spazio conferenze, dedicate al tema dell'alimentazione, benessere, salute, fiscalità e sport. Non solo fitness, ma anche musica col concerto dei Floyd Quartet, dei Margò e la divertente Fluo Run.