Celebrato in via Martiri delle Foibe il Giorno del Ricordo

Forlì ha celebrato il "Giorno del Ricordo" in via Martiri delle Foibe, nel Quartiere Romiti. Nel corso della cerimonia è stata presentata una pietra carsica proveniente dal Friuli Venezia Giulia, che è stata collocata accanto alla targa già presente nell’area verde e dedicata alla memoria della tragedia degli italiani e dei martiri delle foibe, dell’esodo degli Istriani, Dalmati e Fiumani. Alla cerimonia sono intervenute le autorità cittadine, il sindaco Davide Drei, il prefetto Fulvio Rocco De Marinis, testimoni e rappresentanti di famiglie che hanno vissuto il dramma dell’esodo. Ha reso gli onori un picchetto militare del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste. Sono intervenuti anche rappresentanti del Comitato di Quartiere Romiti, una classe terza della Scuola Media “Mercuriale” e studenti del Liceo Artistico di Forlì che, accompagnati dai professori, hanno realizzato bozzetti progettando idee per una ulteriore valorizzazione simbolica ed estetica della pietra carsica. Le opere saranno in mostra accanto al segno della memoria.