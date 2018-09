Musica e assaggi: bagno di folla per l'inaugurazione del nuovo Mercato delle Erbe

Animazione per i bambini, musica e assaggi dei prodotti del mercato. Sabato mattina di festa al Mercato delle Erbe per l'inaugurazione del primo pezzo riqualificato, quello che riguarda la parte delle pescherie, che sono state rimesse a nuovo nella parte dell'esedra del mercato di piazza Cavour. L’intervento di restauro e riqualificazione del Mercato delle Erbe è uno dei principali progetti di valorizzazione e riqualificazione urbanistica ed edilizia del centro storico della città. Dopo problemi col primo appaltatore, il primo stralcio dell’intervento di restauro e valorizzazione del complesso edilizio dell’importo di 600mila euro è stato affidato all’impresa appaltatrice Orioli di Forlì.

La prima fase di questa azione ha visto lo spostamento delle Pescherie dalla loro sede interna al mercato ai locali dell’esedra. Attualmente è in corso una seconda fase che prevede lo spostamento dei negozi ortofrutta recuperando e ristrutturando i locali posti all’interno della zona in cui erano presenti negozi dismessi di pescheria. Mentre è terminata la prima fase, per la seconda sarà completata entro il mese di dicembre.

"E' possibile trovare dell'ottimo cibo che viene dal nostro mare e dalla nostra terra - afferma l'assessore al Centro Storico, Marco Ravaioli -. Si possono conoscere altre persone, stare insieme e dare valore e vita a questo posto. Oltre alla riapertura delle pescherie stiamo lavorando sull'ortofrutta e metteremo al bando altri nuovi quattro negozi di vendita di prodotti del nostro territorio. E' un mercato del paesino della domenica, in ambito urbano. Ci sono prodotti sani e genuini". Mercoledì, venerdì e sabato sarà aperto fino alle 21, la domenica dalle 9 alle 12, mentre le festività è prevista l'apertura.