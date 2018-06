A 45 anni dal diploma la 5B Chimica Industriale dell’Itis si ricompone

Dopo 45 anni dal diploma, la 5B Chimica Industriale dell’Istituto Tecnico Industriale Marconi di Forlì si è incontrata al Castello di Diegaro per celebrare i cinque anni di studi di scuole superiori, iniziati nel 1968, anno di contestazioni studentesche e di cambiamento. Tutto è partito da un'iniziativa di Massimo Bolognesi, che ha cercato di ricomporre la classe, affidandosi alla moderna tecnologia social (Facebook e Whatsapp) per riassemblare il puzzle.

Alcuni erano decine e decine di anni che non si incontravano, perché per lavoro e famiglia sono andati ad abitare in altre città. Durante la cesena sono stati rievocati i professori, i bidelli, le interrogazioni, la settimana bianca, gli aneddoti, le storielle curiose ed i dettagli amorosi. Come cita Sandor Marai, "I dettagli hanno grande importanza. In un certo senso fungono da adesivo, fissano la materia essenziale dei ricordi". E alla fine della sorridente serata c'è la promessa di ritrovarsi, cercando di coinvolgere anche chi non era presente.