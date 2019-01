Il tema della buona politica nella 39esima Marcia della pace in centro

Il primo giorno dell'anno ha visto come tradizione la celebrazione della Marcia della Pace per le vie del centro di Forlì, giunta alla 39esima edizione. Organizzata dalle Consulte diocesane delle aggregazioni laicali e degli organismi socio-assistenziali, in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, la manifestazione ha visto come primo gesto ufficiale la consegna del Messaggio di Pace di Papa Francesco al sindaco di Forlì e al Prefetto di Forlì-Cesena Il corteo, guidato dal vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza, si è incamminato dietro uno striscione con il titolo dell’evento “La buona politica a servizio della pace”. L'obiettivo enunciato dal pontefice nel suo documento, è portare alla riscoperta della politica con la P maiuscola.

"La ricerca del potere ad ogni costo porta ad abusi e ingiustizie - scrive Papa Francesco nel messaggio per la 52esima Giornata mondiale della pace -. La politica è un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando, da coloro che la esercitano, non è vissuta come servizio alla collettività umana, può diventare strumento di oppressione, di emarginazione e persino di distruzione”. Francesco cita la definizione di speranza che ne dà Charles Peguy: “Un fiore fragile che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre della violenza”. Poi la citazione di San Paolo VI: “Prendere sul serio la politica nei suoi diversi livelli – locale, regionale, nazionale e mondiale – significa affermare il dovere dell’uomo, di ogni uomo, di riconoscere la realtà concreta e il valore della libertà di scelta che gli è offerta per cercare di realizzare insieme il bene della città, della nazione, dell’umanità”.

“La funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida permanente per tutti coloro che ricevono il mandato di servire il proprio Paese, di proteggere quanti vi abitano e di lavorare per porre le condizioni di un avvenire degno e giusto”, scrive il Papa: “Se attuata nel rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità delle persone, la politica può diventare veramente una forma eminente di carità”. “Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo”, ricorda ancora Francesco: “E questa offerta è rivolta a tutti coloro, uomini e donne, che sperano nella pace in mezzo ai drammi e alle violenze della storia umana. La ‘casa’ di cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro singolarità e nella loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né discriminazioni. È anche la nostra ‘casa comune’: il pianeta in cui Dio ci ha posto ad abitare e del quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudine”.