Tanta musica nel primo "Mercoledì" di luglio in centro: le immagini della serata

Il caldo ha accompagnato il primo appuntamento di luglio con i "Mercoledì del Cuore" in centro storico, a Forlì. Sono tanti coloro che hanno scelto di ammirare la città dall'alto, salendo lungo le scalinate del campanile di San Mercuriale per una vista mozzafiato del centro storico. Le passeggiate sono state animate dai vari gruppi musicali sparsi per le vie del centro storico, con note di vario genere, e anche balletti. Spazio anche al dialetto romagnolo e alla fotografia. Palazzo Gaddi ha aperto le porte alla città attraverso un percorso guidato dal titolo "Nuovi creatori di scena". Oltre ai locali del museo chi ha scelto di trascorrere una serata alternativa ha potuto visitare alcune stanze del piano nobile, attualmente ospitanti gli elaborati degli studenti che hanno partecipato al progetto didattico "In quelle trine morbide. I costumi del teatro lirico, dalla scena del museo alla creatività dell'aula", uno dei progetti vincitori del concorso "Io amo i beni culturali" bandito dell'Istituto dei Beni Culturali dell'Emilia Romagna.