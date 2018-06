Concerti, balli, animazioni e aperitivi: c'era tanta voglia dei "Mercoledì" estivi in centro

Un'invasione di allegria e note musicali. Si è finalmente accesa l'estate del centro storico di Forlì con il primo appuntamento dei "Mercoledì del Cuore". Concerti, dj set, grandi ospiti, performance artistiche e sportive, scuole di ballo, aperitivi nei locali hanno fatto da contorno ad una serata di festa in tutto il quadrilatero che circonda Piazza Saffi. Protagonista della serata anche San Mercuriale, col campanile aperto per offrire la vista mozzafiato di Forlì dall’alto. Musica, balli ed animazioni per bambini hanno arricchito la prima serata dei "Mercoledì", che ha visto tanti giovani a passeggio nonostante non si sia concluso ancora l'anno scolastico.

Ed è già iniziato il conto alla rovescia per il secondo appuntamento. Tutti i mercoledì sarà protagonista l'evento “Gli scatti del cuore” che invita i forlivesi a giocare con i miti della fotografia. L’iniziativa vede insieme, per la prima volta i club fotografici Csi “Carlo Savoia”, “Tank Sviluppo Immagine” e l’associazione culturale “Postcards, cartoline da Forlì”. Anche quest’anno l’apertura serale straordinaria dei Musei cittadini e dei principali monumenti accompagnerà lo shopping e il divertimento del centro per garantire una grande offerta culturale.