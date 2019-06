Un altro Mercoledì va in archivio, le foto della festa: sport protagonista in Piazza Saffi

Archiviato il terzo dei quattro Mercoledì di giugno in centro storico, già si pensa al prossimo appuntamento. Protagonista della serata è stato senza alcun dubbio lo sport, con Piazza Saffi ad ospitare, oltre all’ormai fisso appuntamento con il Rugby Forlì 1979, la Polisportiva Edera, che si è esibita con uno spettacolo di ginnastica ritmica e artistica. Il basket forlivese si è invece preso la scena all'ombra di San Mercuriale con il torneo MargheAllstars, in memoria di Matteo Margheritini, il cui ricavato andrà in beneficenza all'Admo, l'Associazione donatori midollo osseo.

Ma tutte le vie del centro sono state animate da concerti, dj set, intrattenimenti, aperitivi e menù speciali nei bar e nei locali. Come sempre Forlì nel cuore, con i suoi 150 associati ha coordinato l’organizzazione della serata, grazie a Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato; con il patrocinio del Comune di Forlì, la Camera di Commercio e la Fondazione Cassa dei Risparmi.