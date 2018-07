"Mercoledì", Piazza Saffi si trasforma in un play ground con il "Marghe All Star"

La pioggia caduta nel pomeriggio non ha rovinato l'organizzazione del secondo appuntamento di luglio dei "Mercoledì" in centro. Appuntamento clou della serata è stato il "Marghe All Star", il torneo di basket organizzato in memoria di Matteo Margheritini, ormai appuntamento fisso dell’estate cestistica forlivese, da quest’anno con il patrocinio del Comune di Forlì. Come ogni anno il fine è nobile: l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza. Dopo l'acquazzone sul campo allestito in Piazza Saffi vi è staa una sfida tra i migliori prospetti forlivesi, da una parte coach Giampaolo Di Lorenzo, dall'altra il vice allenatore della Pallacanestro Forlì 2.015 Alberto Pomo. Si è proseguito con un triangolare in carrozzina, tra i Wheelchair Basket Forlì, i Blessed Beer ed i Marghe Allstar. Dopo una gara del tiro da tre punti, c'è stata la sfida tra gli Arancio di Lollo Bentivogli capitanati da Simone Pierich e i Rossi di Quercioli. Quest'ultimi si sono imposti per 80-57 contro gli avversari che hanno giocato senza Marco Carraretto e Matteo Frassineti. Presente anche uno stand dell'Unieuro Forlì 2.015, con i tifosi che hanno potuto conoscere da vicino il neo acquisto Daniel Donzelli. Come ogni mercoledì il centro si è animato con musica, aperitivi, cene a lume di candela e shopping.