Le foto più belle delle atmosfere del Natale in città pubblicate su ForlìToday - GALLERY

Come recita l’adagio, l’Epifania tutte le feste si porta via. Ma prima di ributtarci nelle varie attività, lavorative o domestiche che siano, ecco alcune fotografie che ci “riepilogano” la città di Forlì vestita a festa per il Natale. Sono i bellissimi scatti pubblicati in queste ultime settimane sulla pagina Facebook di ForlìToday, in collaborazione con l’associazione culturale ‘Postcards, cartoline da Forlì’. Gli autori hanno postato nel gruppo facebook dell’associazione, Cartoline da Forlì & dintorni, e su Instagram, queste suggestive foto con gli hashtag #cartolinedaforlilnatale #forlitoday, così da poter “omaggiare” i lettori e i forlivesi tutti con le loro opere che ritraggono la città nel pieno del clima natalizio. Ecco quindi la rassegna delle più belle foto del Natale appena trascorso, come è stato visto da ben 29 fotografi della città.