Inizia la tracimazione della diga di Ridracoli: la neve rende l'evento incantevole

Vedere quella cascata di 103 metri riversarsi sul Bidente è sempre uno spettacolo. Ma con la neve lo è ancora di più Grazie alle ultime abbondanti precipitazioni è arrivata la tanto attesa prima tracimazione stagionale della diga di Ridracoli. L'invaso, dopo aver patito le sofferenze di una stagione estiva calda ed una prolungata siccità iniziata sin dalla primavera, si è gradualmente riempito seguendo i ritmi naturali delle stagioni grazie alle piogge autunnali e alle generose nevicate in quota.



La prima perturbazione di febbraio, arrivata dopo un mese di gennaio caratterizzato dal dominio incontrastato dell'anticiclone, ha fatto sì che le acque contenute nel Gigante della Romagna superassero il livello massimo di 557,30 metri (corrispondente ad un volume di circa 33 milioni e 150 mila metri cubi), gettandosi lentamente per il momento dal muro di cemento armato della diga e trovare sfogo sul Bidente. Le previsioni meteo per i prossimi giorni fanno supporre che lo spettacolo possa proseguire anche nei prossimi giorni.



La tracimazione è un evento positivo poiché avere un livello alto di acqua prima della primavera significa tranquillità e risorse idriche abbondanti per affrontare il periodi più caldi e secchi dell'anno. Inoltre, fra i benefici che il grande invaso produce sul territorio, c’è anche il cosiddetto “effetto laminazione”: il bacino di Ridracoli raccoglie e controlla buona parte delle acque che si concentrano nel territorio, contribuendo a limitare infiltrazioni, smottamenti e tutti quei fenomeni negativi che in altre parti d’Italia si verificano sempre più spesso in conseguenza di abbondanti precipitazioni.