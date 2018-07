Il Silent Party ha salutato l'ultima serata dei "Mercoledì del Cuore" in centro storico. Piazza Saffi si è trasformata in una "silenziosa" discoteca a cielo aperto, animandosi con tre differenti ritmi dettati da dj a seconda dei gusti. La serata è stata animata da centinaia di luci colorate provenienti dalle cuffie indossate da tutti i partecipanti alla manifestazione, che hanno potuto selezionare autonomamente il genere musicale preferito per mezzo di uno switch presente nel dispositivo indossato, illuminando l'area di verde, rosso e blu.

Dopo un'estate di grande festa e di divertimento è stata l'occasione per salutare i mercoledì in centro con tantissima musica, arte, mostre e godersi le piazze e le vie della città piene di vita, di enogastronomia, di luci e stand di ogni tipo.

Peccato per lo spiacevole episodio nei pressi del chiostro di San Mercuriale, che si è risolto col pronto intervento delle forze dell'ordine. Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale hanno messo in sicurezza l'area, garantendo il proseguimento della festa.