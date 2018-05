Il vescovo consegna la Croce ai giovani che vivranno un’esperienza di missione

Sabato si è svolta la veglia di Pentecoste, tradizionale celebrazione della discesa dello Spirito Santo sugli apostoli. La preghiera, incentrata sulla “liturgia della parola”, si è svolta in Cattedrale, presieduta dal nuovo vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza. La veglia è iniziata con la liturgia del fuoco, con il presule friulano che ha acceso un braciere, con cui sono state avviate sette candele simbolo dei doni dello Spirito Santo. A quel fuoco hanno "attinto” anche i fedeli intervenuti, a simboleggiare la forza aggregante e salvifica della fede cristiana, se vissuta secondo lo spirito evangelico. La preghiera è continuata in Diomo con la lettura del Vangelo, alcune testimonianze e l’omelia del vescovo. E' seguita l’adorazione eucaristica, durante la quale sono stati presentati alcuni “frutti” dello Spirito Santo nella realtà diocesana forlivese: testimonianze di attenzione ai poveri, comunione e fraternità attive tra laici, gruppi e movimenti, valorizzazione della comunione e, nel carisma dei coniugi, rafforzato impegno per le unità pastorali (catechesi che sa cogliere i segni dei tempi), maggiore attenzione alla parola di Dio, rinnovato spirito di missionarietà in uscita verso i lontani e nel contesto ordinario e quotidiano della vita, cammino dei giovani, scelte di vita e di dono. Il vescovo ha consegnato poi la croce a una decina di ragazzi, che durante l’estate vivranno un’esperienza di missione. La veglia è stata l’occasione per pregare anche per la pace in Siria e in Terra Santa come sollecitato da Papa Francesco, dal Patriarca latino di Gerusalemme e dalle Conferenze Episcopali dell’Europa.